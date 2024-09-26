В Казахстане появится новый курортный город

В Министерстве туризма и спорта Казахстана 17 сентября предоставили список стран, из которых больше всего туристов посетили нашу страну в первом полугодии 2024 года. Наибольшее количество путешественников прибыли из России — 186,1 тыс. человек. Второе место заняли китайские туристы — 69 918 человек. На третьей позиции — туристы из Индии (53 695 человек). В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597).