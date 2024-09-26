«Газета.Ru» протестировала iPhone 16 Pro Max за 200 тыс. рублей

Новый iPhone 16 Pro Max мало чем отличается от предшественников. Все, что выдает новинку, — увеличенный с 6,7 до 6,9 дюйма дисплей и новая кнопка на торце под названием Camera Control («Управление камерой»). В остальном использовались те же наработки, которые Apple эксплуатирует в дизайне своих Pro-смартфонов уже не первый год. Причем цвета все такие же скучные, как и прежде: три из четырех повторяют прошлогодние, а новый Desert Titanium пока что купить сложнее, так как на этот вариант наибольший спрос, и он в дефиците.