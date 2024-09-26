Создан сервис измерения углеродного следа для акватории Северного морского пути

«Система обрабатывает данные автоматизированной идентификационной системы (АИС), которая записывает треки судов, их скорость и другие параметры. Она рассчитывает расход топлива, в том числе учитывая результаты предыдущих рейсов. Объемы расхода топлива за конкретный период пересчитываются в объемы СО2. Результаты представлены в виде интерактивной карты, они позволяют следить за выбросами каждого судна и уменьшать негативное воздействие. Этот проект особенно важен в условиях рекордных объемов грузоперевозок по СМП», — уточнили в организации.