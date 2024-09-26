Создан сервис измерения углеродного следа для акватории Северного морского пути

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские исследователи разработали сервис, который с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) оценивает уровень выбросов СО2 от судов Северного морского пути за счет анализа данных о мощности двигателя, маршруте кораблей и других данных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Авторами разработки выступили специалисты Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова и компании «Моринтех», входящих в консорциум Центра компетенций НТИ «Технологии снижения антропогенного воздействия».
«Система обрабатывает данные автоматизированной идентификационной системы (АИС), которая записывает треки судов, их скорость и другие параметры. Она рассчитывает расход топлива, в том числе учитывая результаты предыдущих рейсов. Объемы расхода топлива за конкретный период пересчитываются в объемы СО2. Результаты представлены в виде интерактивной карты, они позволяют следить за выбросами каждого судна и уменьшать негативное воздействие. Этот проект особенно важен в условиях рекордных объемов грузоперевозок по СМП», — уточнили в организации.
Разработка позволит оценивать объемы выбросов в отдельных районах акватории Севморпути.
«В перспективе сервис можно будет распространить и на другие акватории, что позволит глобально контролировать и снижать выбросы парниковых газов в морском судоходстве, способствуя улучшению экологической ситуации на планете», — также пояснили в Платформе НТИ.