Русский путешественник Комаров рассказал, как провел сутки в плену мексиканского наркокартеля

Претензия вся у них в том, что я тут делаю. Я должен платить, если хочу перейти в Америку. Они спрашивали, есть ли у меня виза. Я сказал, что нет. Я должен платить, бесплатно никто не ходит. Они еще до того, как высадить, часа за четыре сказали, что отвезут меня в миграционку, чтобы меня депортировали куда-то в Гватемалу. Но они так и не нашли, повезло. Мы подъехали — там закрыто. Они хотели не просто в миграционку отдать, а именно какому-то своему человеку. Но в итоге у них не получилось. Меня высадили просто на посту, там тоже были люди из миграционной службы, но они не стали документы проверять — увидели, в каком я состоянии, что у меня весь велосипед перерыт. Еле как я собрался, на него все повесил. Когда меня обыскивали, все из рюкзаков вытряхнули, много вещей потерялось по дороге из-за того, что велосипед на крыше был — слетало, сдулось. В общем, абсурд, сюр.