Суд оправдал рекордсмена по длительности пребывания в камере смертников

Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов японец сознался в убийстве, но на суде заявил, что его пытками заставили дать признательные показания.
Сторона защиты настаивала на том, что доказательства по делу были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года Хакамата был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был финализирован в 1980 году. В 2011 году японец был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, самое длительное время ожидавший казни в камере смертников.
В 2014 году в суде Сидзуоки было доказано, что ДНК Ивао Хакаматы не совпадает с ДНК, полученным из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. После этого решения японец вышел на свободу, однако в 2023 году Верховный суд Японии сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.