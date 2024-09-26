Суд оправдал рекордсмена по длительности пребывания в камере смертников

Сторона защиты настаивала на том, что доказательства по делу были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года Хакамата был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был финализирован в 1980 году. В 2011 году японец был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, самое длительное время ожидавший казни в камере смертников.