В Воронежскую область пришли ночные заморозки

В Воронежской области днем продолжается августовская погода, но осень заявляет о себе ночной температурой. В темное время суток, про прогнозам Воронежского гидрометцентра, уже ожидаются заморозки. Первые минусовые значения были в ночь на 26 сентября — до −2 по области.