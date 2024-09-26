В Воронежскую область пришли ночные заморозки

В Воронежской области днем продолжается августовская погода, но осень заявляет о себе ночной температурой. В темное время суток, про прогнозам Воронежского гидрометцентра, уже ожидаются заморозки. Первые минусовые значения были в ночь на 26 сентября — до −2 по области.
Днем в четверг в Воронеже до 24 градусов, по области — до +26.
В пятницу, 27 сентября, в столице Черноземья такая же температура — до +24, по области — до +26.
В субботу, 28 сентября, в областном центре — до +26, по регионе — до +27.
Ночами — от +5 до 12.