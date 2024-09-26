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В Воронежскую область пришли ночные заморозки

Минусовые температуры были ночью на четверг.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области днем продолжается августовская погода, но осень заявляет о себе ночной температурой. В темное время суток, про прогнозам Воронежского гидрометцентра, уже ожидаются заморозки. Первые минусовые значения были в ночь на 26 сентября — до −2 по области.

Днем в четверг в Воронеже до 24 градусов, по области — до +26.

В пятницу, 27 сентября, в столице Черноземья такая же температура — до +24, по области — до +26.

В субботу, 28 сентября, в областном центре — до +26, по регионе — до +27.

Ночами — от +5 до 12.