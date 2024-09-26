Главные новости 26 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 сентября 2024 года.
Подполье раскрыло подробности взрыва в порту под Одессой
В порту «Южный» во время взрыва было несколько судов, которые перевозили горюче-смазочные материалы, технику и снаряды. Также, предположительно, там находились суда с водными беспилотниками, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минувшим вечером сообщалось о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины.
Глава МИД Китая Ван И отказался слушать речь Зеленского в ООН
В Раде назвали фиаско поездку Зеленского в США
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал поездку украинского лидера в США фиаско. По его словам, дело в том, что запросы Киева нереалистичны. Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает США «то, что им не подходит, на что нет настроения и сил».
Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам
По словам гендиректора коллекторского агентства АБК Максима Колоскова, банки чаще всего передают долг коллекторам по причине того, что должники скрываются. Он объяснил, что если клиент контактен и проявляет интерес к погашению, то банк подыщет вариант, при котором ему выгодно работать с неплательщиком.
«Плеер.ру» прекратил работу
Сайт и служба поддержки «Плеер.ру» не работают, физическая точка магазина тоже закрылась. Как отмечается в сообщении магазина, он не работает «по техническим причинам». Это не первая приостановка деятельности ретейлера.