Главные новости 26 сентября 2024 года

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал поездку украинского лидера в США фиаско. По его словам, дело в том, что запросы Киева нереалистичны. Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает США «то, что им не подходит, на что нет настроения и сил».