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Главные новости 26 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 26 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 сентября 2024 года.

Подполье раскрыло подробности взрыва в порту под Одессой

Источник: AP 2023

В порту «Южный» во время взрыва было несколько судов, которые перевозили горюче-смазочные материалы, технику и снаряды. Также, предположительно, там находились суда с водными беспилотниками, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минувшим вечером сообщалось о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины.

Глава МИД Китая Ван И отказался слушать речь Зеленского в ООН

Источник: Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И не стал слушать речь президента Украины на заседании Генассамблеи ООН. Вместо этого он предпочел лично поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Раде назвали фиаско поездку Зеленского в США

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал поездку украинского лидера в США фиаско. По его словам, дело в том, что запросы Киева нереалистичны. Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает США «то, что им не подходит, на что нет настроения и сил».

Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

Источник: Luis Villasmil/СС0

По словам гендиректора коллекторского агентства АБК Максима Колоскова, банки чаще всего передают долг коллекторам по причине того, что должники скрываются. Он объяснил, что если клиент контактен и проявляет интерес к погашению, то банк подыщет вариант, при котором ему выгодно работать с неплательщиком.

«Плеер.ру» прекратил работу

Сайт и служба поддержки «Плеер.ру» не работают, физическая точка магазина тоже закрылась. Как отмечается в сообщении магазина, он не работает «по техническим причинам». Это не первая приостановка деятельности ретейлера.