Артист большого и драматического: Олег Басилашвили отмечает 90-летие

Обольстительный Самохвалов из «Служебного романа», пианист Платон Рябинин из «Вокзала для двоих», переводчик Андрей Бузыкин из «Осеннего марафона» и, конечно же, Воланд из «Мастера и Маргариты» — в фильмографии народного артиста СССР Олега Басилашвили более 100 картин и сериалов. И ни одной проходной роли, отмечают его коллеги. Один из самых любимых советских и российских артистов 26 сентября отмечает 90-летие, но без пышных празднований. Басилашвили называют человеком уникальной порядочности и безграничной харизмы, а также петербургским интеллигентом из Москвы. Его имя неразрывно связано с расположенным в самом сердце Северной столицы Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, где он служит уже 65 лет. Несмотря на успех в кино, в выигрыше те зрители, которые видели Басилашвили на сцене БДТ. «Известия» вместе с его коллегами поздравляют юбиляра и вспоминают самые знаковые театральные роли Басилашвили.
В 1980 году молодая актриса Нина Усатова только переехала в Ленинград и, конечно же, пошла гулять по Фонтанке. Подозревала ли стоящая на мосту перед БТД артистка о том, что через несколько лет будет здесь играть? Нет, призналась в беседе с «Известиями» сама Усатова, об этом она даже не мечтала. Как и о том, что в тот же вечер впервые увидит Олега Басилашвили, на тот момент уже ведущего актера БДТ и звезду «Служебного романа».
— Стою на мосту, смотрю на БДТ, представляю актеров, которые там служат — я тогда еще не видела ни одного спектакля. И вдруг из служебного входа выходит Олег Валерианович Басилашвили. На улице осень, Басилашвили в костюме, поверх плащ — на улице была осень. Выглядит безупречно, как с портрета. Закуривает, о чем-то своем думает. Я только тогда подумала: «Господи!» Никого не было вокруг тогда, или я в этот момент перестала что-либо замечать. Я тогда растерялась, думаю, хоть бы он свернул в противоположную мне сторону. В итоге свернул ко мне на мост. Я отвернулась, разглядывая Фонтанку. Басилашвили прошел мимо, а я постеснялась с ним поздороваться. Спина сразу мокрая стала. Я потом корила себя, почему не повернулась и не поздоровалась с ним, — рассказала актриса.
Вероятно, встреча стала пророческой. В 1989 году Нина Усатова пришла в труппу БДТ, на тот момент еще Ленинградского академического Большого театра драмы им. М. Горького. Однако актриса сожалеет, что совместного с Басилашвили спектакля у нее так и не случилось.
Басилашвили узнаваем в любой своей роли, но при этом ни один образ не похож на другой, подчеркивает Усатова. Выделить какую-то конкретную работу в театре она тоже не смогла — любимы все, в том числе и отрицательные персонажи. В чеховской классике «Дядя Ваня» Басилашвили играл главного героя Ивана Петровича Войницкого. Постановка самого Георгия Товстоногова настолько полюбилась зрителям, что в 1986 году по ней вышел одноименный фильм-спектакль.
— В «Дяде Ване» стоит Олегу Валериановичу только заговорить, зал замирает и не дышит. Ты всегда видишь, что Басилашвили — мастер. Я не люблю говорить слово «великий». Басилашвили не великий, он богом поцелованный, это еще выше и больше. Миллион раз готова признаться вам в любви, Олег Валерианович. Вы всегда расправляете все морщины на моем лице, и я сразу улыбаюсь и радуюсь, — сказала Усатова.
Сейчас Басилашвили можно увидеть в спектакле «Лето одного года». Это фантазия на темы пьесы Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». Актерский состав тоже золотой: супругу героя Басилашвили играет народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Эта постановка одна из любимых у народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который называет Басилашвили фантастическим театральным артистом, иногда позволявшим себе сниматься в кино.
— Это один из великих актеров плеяды Товстоногова, который играл с лучшими актерами нашей страны. Мне приходилось с ним работать, он удивительный человек, с потрясающим чувством юмора, очень добрый и отзывчивый. Багаж, которым он обладает, невероятен. Мы довольно часто созваниваемся. Я поклонник его таланта, а он с большим уважением относится к моей дочке Елизавете Боярской. Он считает, что она неплохо играет в театре, а для меня это высший комплимент, — рассказал Боярский.
В свою очередь Нина Усатова рассказала, что билеты на «Лето одного года» раньше раскупали за восемь минут, сейчас уже за четыре. «Люди приезжают из других городов, чтобы встать в очередь. Такую любовь не заслужить красивым лицом, это личностное богатство, которое есть у него внутри. Никто не может подражать или быть вторым Басилашвили. Такое счастье, что я работаю в театре, где служат такие артисты, как Олег Валерианович», — заключила актриса.
Заслуженный артист России Сергей Лосев с именем Басилашвили в первую очередь вспоминает постановку «Дачники» по одноименной пьесе Максима Горького. Актер отмечает искреннюю откровенность своего старшего товарища во всех работах.
— Когда я увидел его в «Дачниках», это была просто фантастика. Товстоногов говорил, что каждый актер, даже герой, это характерный актер. И Олег Валерианович в этом смысле просто эталон этой характерности. В каждой роли он другой. Это большой и выдающийся актер. В этом смысле он без предела, без верхней планки. Он сам ее устанавливает и потом забирается выше. Нам середнякам еще тянуться и тянуться, учиться и учиться, — констатирует артист.
Лосев охарактеризовал Басилашвили как настоящего русского интеллигента, сопереживающего всему, что происходит вокруг: «Он понимает людей и чувствует своих персонажей. Оснащает их жизнью, окружает своим человеческим обаянием, своей заботой и рефлексией. Да что говорить, гений!».
Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова ласково называет своего коллегу Басиком. Оба — выпускники Школы-студии МХАТ и, как считает актриса, одинаково понимают, что такое театр. Впервые Басилашвили и Крючкова заиграли вместе в постановке «Волки и овцы» по комедийной пьесе Александра Островского. В спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» они были мужем и женой, но больше всего Крючкова выделяет «Вишневый сад», где они исполнили роли брата и сестры Любови Раневской и Леонида Гаева.
— Гаева он играл совершенно неординарно, не так, как другие. Я никогда не понимала его характера у других артистов. У Олега Валериановича это был большой ребенок. Действительно большой. Он высокий, широкоплечий, но при этом он ребенок. И этот камень преткновения в чеховском «Вишневом саде», знаменитый монолог, обращенный к шкафу, — «Дорогой, многоуважаемый шкаф». Олег Валерианович с такой искренностью обращался к этому шкафу, с таким доверием, с такой наивностью, что это действительно заставляло зрительный зал молчать и учиться понимать его природу. И он для меня в этом спектакле всегда был камертоном. Я ловила его интонацию и в той же тональности существовала, — рассказала Крючкова.
Актриса подчеркивает: несмотря на все его хорошие работы в кино, в выигрыше те, кто видел Басилашвили на сцене БДТ. Он считался любимцем Товстоногова, с Басилашвили режиссер работал больше всего и в нем глубоко лежит его школа.
— Олег был очень хитрый во взаимоотношениях с Товстоноговым. Когда мы начинали репетировать, и доходило дело до его сцены, он говорил: «Георгий Александрович, а я вот здесь не понимаю». В ответ режиссер говорил: «Что вы не понимаете, Олег? Я вам всё уже объяснил». И затем Товстоногов бросал всех и начинал работать только с Олегом Валериановичем, — поделилась Крючкова.
Коллеги и друзья Басилашвили сходятся в главной мысли: Басилашвили — мастер, отточивший свои навыки до предела. Личность масштаба страны, а не просто москвич, ставший коренным петербуржцем. Желают артисту в первую очередь здоровья.