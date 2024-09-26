Артист большого и драматического: Олег Басилашвили отмечает 90-летие

— Стою на мосту, смотрю на БДТ, представляю актеров, которые там служат — я тогда еще не видела ни одного спектакля. И вдруг из служебного входа выходит Олег Валерианович Басилашвили. На улице осень, Басилашвили в костюме, поверх плащ — на улице была осень. Выглядит безупречно, как с портрета. Закуривает, о чем-то своем думает. Я только тогда подумала: «Господи!» Никого не было вокруг тогда, или я в этот момент перестала что-либо замечать. Я тогда растерялась, думаю, хоть бы он свернул в противоположную мне сторону. В итоге свернул ко мне на мост. Я отвернулась, разглядывая Фонтанку. Басилашвили прошел мимо, а я постеснялась с ним поздороваться. Спина сразу мокрая стала. Я потом корила себя, почему не повернулась и не поздоровалась с ним, — рассказала актриса.