Россиян призвали отказаться от некоторых популярных продуктов для снижения риска рака

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что для снижения риска развития хронических и смертельно опасных болезней важно отказаться и от алкоголя. Поклонникам спиртных напитков необходимо раз в год проверять печень и состояние кишечника, так как у них увеличен риск синдрома повышенной кишечной проницаемости. При этом состоянии вредные вещества, например, канцерогены, легче проникают в кровь, объяснила диетолог.