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Академию военной медицины хотят открыть в Казахстане

Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил РК подготовило проект создания профильного вуза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Источник: freepik

В настоящее время военных врачей обучают в Военном институте Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанском медицинском университете в Актобе. Подготовка военно-медицинских кадров послевузовского образования проходит в Национальном университете обороны РК совместно с Медицинским университетом «Астана». Также специалисты готовятся за границей в России, Узбекистане, Армении, Китае и Турции, что связано с языковыми и культурными барьерами и признанием дипломов.

Проект включает реорганизацию существующих учреждений, создание новой инфраструктуры, разработку образовательных программ и получение лицензии. Центр военной медицины МО РК в Алматы станет основой нового учебного заведения. Работы ведутся с участием оборонного ведомства, министерств здравоохранения и науки, Казахстанско-Российского медицинского университета и общественных организаций.

образование
медицина