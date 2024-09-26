Академию военной медицины хотят открыть в Казахстане

В настоящее время военных врачей обучают в Военном институте Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанском медицинском университете в Актобе. Подготовка военно-медицинских кадров послевузовского образования проходит в Национальном университете обороны РК совместно с Медицинским университетом «Астана». Также специалисты готовятся за границей в России, Узбекистане, Армении, Китае и Турции, что связано с языковыми и культурными барьерами и признанием дипломов.