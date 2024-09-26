Джейд из Little Mix выпустила новый сольный сингл Midnight Cowboy

Участница британской герлз-группы Little Mix Джейд Феруолл поделилась сольным треком Midnight Cowboy, написанным в соавторстве с певицей RAYE. Новая композиция является продолжением ее дебютного сингла Angel Of My Dreams (2024).
Дебютировав в июле этого года, Джейд Феруолл стала последней участницей Little Mix, начавшей сольную карьеру, пишет Billboard.
В 2021 году после десяти лет выступлений и гастролей поп-группа объявила о перерыве. За все время своей музыкальной деятельности Little Mix выпустили 6 студийных альбомов, последний из которых — Confetti (2020).
Недавно Гвен Стефани, вокалистка группы No Doubt, анонсировала выход своей сольной пластинки Bouquet.