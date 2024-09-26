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Портрет среднестатистического туриста в Алматы: кто и сколько тратит

Согласно данным Almaty tourism bureau и Mastercard, основную часть иностранных туристов, приезжающих в Алматы, составляют мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Они предпочитают культурные мероприятия и экотуризм, проводя в городе в среднем 5 дней. Ежедневные траты таких туристов составляют около 334 долларов, и чаще всего они останавливаются в отелях (42%), сообщает El.kz со ссылкой на акимат южной столицы.

Источник: EL.kz

Что касается внутренних туристов, это, как правило, молодые мужчины в возрасте 18−25 лет, которые чаще всего приезжают навестить родственников. Эти путешественники выбирают более экономичные варианты размещения, такие как хостелы, и тратят около 38 долларов в день, оставаясь в среднем на 2 дня.

Туристический сектор в Алматы демонстрирует уверенный рост. За первые шесть месяцев 2024 года город посетили 1,07 млн человек, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 302 тысячи составляют иностранные гости, что на 15,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Налоговые поступления в сфере туризма за восемь месяцев выросли на 39,5%, что свидетельствует о положительной динамике в отрасли и растущем интересе к Алматы как среди казахстанцев, так и иностранных путешественников.

туризм и отдых