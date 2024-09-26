Портрет среднестатистического туриста в Алматы: кто и сколько тратит

Что касается внутренних туристов, это, как правило, молодые мужчины в возрасте 18−25 лет, которые чаще всего приезжают навестить родственников. Эти путешественники выбирают более экономичные варианты размещения, такие как хостелы, и тратят около 38 долларов в день, оставаясь в среднем на 2 дня.
Туристический сектор в Алматы демонстрирует уверенный рост. За первые шесть месяцев 2024 года город посетили 1,07 млн человек, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 302 тысячи составляют иностранные гости, что на 15,6% больше по сравнению с прошлым годом.
Налоговые поступления в сфере туризма за восемь месяцев выросли на 39,5%, что свидетельствует о положительной динамике в отрасли и растущем интересе к Алматы как среди казахстанцев, так и иностранных путешественников.