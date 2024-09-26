Портрет среднестатистического туриста в Алматы: кто и сколько тратит

Согласно данным Almaty tourism bureau и Mastercard, основную часть иностранных туристов, приезжающих в Алматы, составляют мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Они предпочитают культурные мероприятия и экотуризм, проводя в городе в среднем 5 дней. Ежедневные траты таких туристов составляют около 334 долларов, и чаще всего они останавливаются в отелях (42%), сообщает El.kz со ссылкой на акимат южной столицы.