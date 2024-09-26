Процесс питания: в Ялте проверяют, как в школах кормят детей

Бесплатным горячим завтраком в Ялте обеспечены все ученики начальной школы 1−4 классов (это примерно 5700 человек) — на одного ребенка в день выделяется 73 рубля 71 копейка из Федерального бюджета. Для детей льготных категорий организовано двухразовое горячее бесплатное питание (это 2731 ребенок) по цене (5−11 класс) 205 рублей 75 копеек, средства из муниципального бюджета. На особый подход могут рассчитывать дети с особенностями питания по медицинским показаниям. Родителям достаточно обратиться в учебное учреждение и предоставить медицинское заключение с рекомендациями по необходимой диете. Если организовать диетическое питание в образовательном учреждении не получается, тогда ребенок может питаться едой, принесенной из дома. В школе организованы условия для хранения и разогрева. В назначенное время ребенка накормит ответственный сотрудник. Стоимость питания будет возмещена согласно стоимости питания в образовательном учреждении.