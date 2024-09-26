В Воронеже концертами отметят присоединие ЛНР и ДНР к России

В 12.00 в рамках проекта «Под светлым небом России» запланировано выступление одаренных детей районов ЛНР и учащихся детских школ искусств Воронежа. В концерте также примут участие Мужской хор ART'o’dox и Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого. Ведущая — Татьяна Шешина.6+