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В Воронеже концертами отметят присоединие ЛНР и ДНР к России

Посетить выступления можно бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже отметят День воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября в филармонии пройдут два бесплатных концерта.

В 12.00 в рамках проекта «Под светлым небом России» запланировано выступление одаренных детей районов ЛНР и учащихся детских школ искусств Воронежа. В концерте также примут участие Мужской хор ART'o’dox и Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого. Ведущая — Татьяна Шешина.6+

А в 17.00 пройдет праздничный концерт с участием Губернаторского эстрадно-духового оркестра под управлением Дмитрия Харьковского. Ведущая концерта — Анастасия Шевнева. 12+

Бесплатные пригласительные можно получить в кассе филармонии.

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