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Эксперты завершили анализ продуктов после отравления семьи под Красноярском

Источник: Российская газета

Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования пельменей и курицы, которые, как предполагалось, могли стать причиной отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края.

Лабораторные исследования продуктов на все нормируемые санитарно-химические показатели завершены. Были отобраны пробы из всех партий продукции. Анализ показал, что она соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, констатировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В краевом главке Следственного комитета уточнили: в пробах куриного мяса и пельменей, изъятых в магазине «Олимп» села Красная Сопка, и в продуктах, которые были изъяты в доме отравившейся семьи, превышения нормируемых значений не обнаружено. Отметим, исследовались бульон, кетчуп, приправа, курица с картофелем, а также тушеная рыба и питьевая вода.

Сегодня стало известно, что похороны четверых детей, умерших в результате отравления 21—23 сентября, пройдут в понедельник, 30 числа. Дату назвал глава района Михаил Ковалев. По его словам, местные власти взяли на себя организацию похорон и расходы.

Добавим, точную причину смерти детей следователи назовут как минимум через месяц.

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