Эксперты завершили анализ продуктов после отравления семьи под Красноярском

Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования пельменей и курицы, которые, как предполагалось, могли стать причиной отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края.
Лабораторные исследования продуктов на все нормируемые санитарно-химические показатели завершены. Были отобраны пробы из всех партий продукции. Анализ показал, что она соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, констатировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В краевом главке Следственного комитета уточнили: в пробах куриного мяса и пельменей, изъятых в магазине «Олимп» села Красная Сопка, и в продуктах, которые были изъяты в доме отравившейся семьи, превышения нормируемых значений не обнаружено. Отметим, исследовались бульон, кетчуп, приправа, курица с картофелем, а также тушеная рыба и питьевая вода.
Сегодня стало известно, что похороны четверых детей, умерших в результате отравления
Добавим, точную причину смерти детей следователи назовут как минимум через месяц.