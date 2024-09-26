Эксперты завершили анализ продуктов после отравления семьи под Красноярском

В краевом главке Следственного комитета уточнили: в пробах куриного мяса и пельменей, изъятых в магазине «Олимп» села Красная Сопка, и в продуктах, которые были изъяты в доме отравившейся семьи, превышения нормируемых значений не обнаружено. Отметим, исследовались бульон, кетчуп, приправа, курица с картофелем, а также тушеная рыба и питьевая вода.