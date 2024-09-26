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В Ташкенте установят мониторы с данными о погоде и качестве воздуха

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте установят мониторы с данными об уровне загрязнения воздуха и станции для его мониторинга. Об этом уведомило Министерство юстиции.

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Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что такие табло разместят на улицах Ташкента с 1 января 2026 года, а с 1 января 2025 года в 12 районах Ташкента начнут устанавливать малые станции для мониторинга воздуха.

Мероприятия будут осуществляться в рамках принятого президентом постановления «О первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества атмосферного воздуха». В соответствии с ним утверждена Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их последствий в Узбекистане на 2024 — 2030 годы.

экология