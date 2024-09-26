В Ташкенте установят мониторы с данными о погоде и качестве воздуха

Мероприятия будут осуществляться в рамках принятого президентом постановления «О первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества атмосферного воздуха». В соответствии с ним утверждена Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их последствий в Узбекистане на 2024 — 2030 годы.