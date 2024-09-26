Ученые выяснили, как мозг человека воспринимает число ноль

Отслеживая мозговую активность участников, ученые фактически обнаружили нейроны, которые подавали сигналы при обработке информации о нуле. Также было установлено, что такие нейроны реагировали либо на арабскую цифру ноль, либо на пустое множество, но не на оба сразу. При восприятии этих чисел возникал так называемый эффект числового расстояния, при котором нейроны реагировали слабее, но измеримо.