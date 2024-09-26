Ученые создали хранилище стволовых клеток долгожителей

Исследователи получили и охарактеризовали более 100 образцов периферической крови долгожителей и их потомков, включая те, у которых есть данные об их устойчивости к инвалидности и когнитивным нарушениям. Группа проанализировала, как экспрессия генов соотносится с их так называемыми биологическими часами, отражающими ход естественного старения, и выделила у долгожителей столовые клетки. Так называют клеточное «сырье» для организма, из которого могут генерироваться определенные клетки со специализированными функциями.