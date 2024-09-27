Россиянка попросила УК починить балкон, на следующий день он упал вместе с ней

«На мой взгляд, это вина в первую очередь ООО “СЖКХ”, так как неоднократно были поданы заявки об аварийном состоянии балкона. “СЖКХ” не предприняла никаких действий, что и стало причиной обрушения балкона. С 1 сентября 2024 года по решению собственников дом перешел в УК “Гриндом”. И как раз накануне (24.09) произошедшего пострадавшая отнесла заявку в эту УК. Но, к сожалению, УК не успела еще отреагировать. Копии заявлений об обращении ЖКХ и УК переданы в Следственный комитет. На балконе обсыпался пол местами, была видна арматура», — сказала знакомая.