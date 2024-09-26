Мясников назвал источники инфекций, опасные для туристов в зарубежных поездках

Он призвал россиян в путешествиях мыть овощи и фрукты кипятком, не употреблять в пищу соусы в ресторанах, так как они являются источником заразы, избегать контактов с пресной водой, а иногда и с морской. Она особенно опасна, если, к примеру, человек поранил ногу — это грозит заражением экзотической инфекцией.