Россиян предупредили об основных признаках проблем с сердцем

Более полувека заболевания сердечно-сосудистой системы прочно занимают первые места в структуре заболеваемости и летальности как в развитых, так и в развивающихся странах. Важно понимать, что длительное время болезни могут протекать бессимптомно, поэтому важно обращать внимание даже на малейшие проблемы со здоровьем и своевременно обращаться к врачу. Об основных признаках проблем с сердцем «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов.