Россиянам назвали справедливый размер налога на недвижимость

«Все зависит от дохода человека и от стоимости принадлежащего ему имущества. Если человек не имеет официального дохода и владеет квартирой в центре с большим налогом — есть возможность продать и купить более доступное жилье, платить меньше налог. На мой взгляд, власти не будут менять размер налога в будущем. Налог на имущество физических лиц нужно платить ежегодно до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом», — отметил экономист.