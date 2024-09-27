Россиянам назвали справедливый размер налога на недвижимость

Текущий размер налога на недвижимость — 0,1−2% от ее кадастровой стоимости — является справедливым. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Все зависит от дохода человека и от стоимости принадлежащего ему имущества. Если человек не имеет официального дохода и владеет квартирой в центре с большим налогом — есть возможность продать и купить более доступное жилье, платить меньше налог. На мой взгляд, власти не будут менять размер налога в будущем. Налог на имущество физических лиц нужно платить ежегодно до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом», — отметил экономист.
Он добавил, что налогом облагается недвижимость в собственности: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и объекты незавершенного строительства. Для квартир ставка налога составляет 0,1−0,3%, для элитного жилья (свыше 300 млн рублей) — 2%.
Налог на недвижимость рассчитывается по формуле:
(кадастровая стоимость — налоговый вычет) Х коэффициент периода владения Х доля владения Х ставка.
Щербаченко привел пример. Для квартиры в Москве площадью 33 кв. м и кадастровой стоимостью 8 млн рублей с единственным собственником, владеющим более года:
Налогооблагаемая площадь: 33 кв. м — 20 кв. м (вычет) = 13 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м: 8 млн рублей / 33 кв. м = 242,4 тыс. рублей. Кадастровая стоимость налогооблагаемой площади: 242,4 тыс. рублей Х 13 кв. м = 3,15 млн рублей. Налог: 3,15 млн рублей Х 0,1% = 3150 рублей в год.
Если собственник владеет квартирой три месяца, применяется коэффициент 0,25, и налог составит 787,5 рубля. При долевом владении (например, половина квартиры) в течение года налог составит 1575 рублей, а при трехмесячном владении — 394 рубля (с учетом коэффициента).
Налоговый вычет зависит от типа недвижимости: для дома — 50 кв. м, для квартиры — 20 кв. м, для комнаты — 10 кв. м. Например, за загородный дом площадью 100 кв. м налог платится только за 50 кв. м. За дом до 50 кв. м налог не начисляется. Владельцу квартиры 60 кв. м придется заплатить только за 40 кв. м.
Щербаченко подчеркнул, что чем больше объектов собственности у человека, тем выше его налоговые обязательства.
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