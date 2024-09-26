Кинолога из Калининграда отправили служить в Конго

Полицейского кинолога из Калининграда Юлию Тараско отправили служить в Конго. О служебной командировке, которая продлится 2 года, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Отмечается, что старший инспектор-кинолог отделения обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху ЦКС вместе с представителями российской полиции будет нести службу в Конго в составе миротворческих полицейских сил.
С какой собакой Юлия отправится в поездку — не сообщается. Ранее инспектор с миротворческой миссией ООН ездила на два года на Кипр, где служила патрульной.