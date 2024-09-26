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Кинолога из Калининграда отправили служить в Конго

Юлия Тараско будет проходить службу в составе миротворческих сил.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полицейского кинолога из Калининграда Юлию Тараско отправили служить в Конго. О служебной командировке, которая продлится 2 года, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что старший инспектор-кинолог отделения обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху ЦКС вместе с представителями российской полиции будет нести службу в Конго в составе миротворческих полицейских сил.

С какой собакой Юлия отправится в поездку — не сообщается. Ранее инспектор с миротворческой миссией ООН ездила на два года на Кипр, где служила патрульной.