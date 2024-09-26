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Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Директор народного артиста России, певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов сообщил РИА Новости, что не знает о его госпитализации.

Источник: © РИА Новости

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Добрынин в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт госпитализирован в Москве.

«Никаких сообщений не было», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он написал некоторые песни для Аллы Пугачевой, в том числе «22+28» и «Эй, мушкетеры!». Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, включая композиции «Родная земля», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Где же ты была», «Прощай».

музыка