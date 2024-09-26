Созданы высокоактивные катализаторы для очистки газов

Как отмечают в учреждении, ежегодно предприятия и транспорт в России выбрасывают в атмосферу миллионы тонн загрязняющих веществ — в 2023 году их объем составил 22 млн тонн. Наблюдается тренд на снижение общего количества выбросов, но процесс идет медленно, и проблема пока остается актуальной. Для ее решения, в частности, разрабатывают новые фильтрующие технологии. Ученые ИК СО РАН создали структурированные картриджи на основе стеклянных микроволокон и наночастиц платины. Их преимущества перед другими системами состоят в гибкости, высокой активности и стабильности, а также устойчивости к аварийным условиям.