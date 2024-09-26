Геронтолог: для занятий физкультурой нет ограничений по возрасту

В целом портрет пожилого человека изменился. В плане ментальности 60-летние люди сегодня не сильно отличаются от 40-летних. Небольшой переломный момент в ментальности начинается после 75 лет: такова физиология старения. В это время появляются различные гериатрические синдромы, с которыми человек не всегда согласен.