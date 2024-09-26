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Геронтолог: для занятий физкультурой нет ограничений по возрасту

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для занятий физической культурой нет ограничений по возрасту, сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич в проекте БЕЛТА «Страна говорит» на тему «Всесторонняя поддержка пожилых людей в Беларуси».

По ее словам, медицина не ограничивает человека из-за достижения им определенного возраста. «Если можете — ради бога», — сказала Людмила Жилевич, добавив, что перед этим можно обратиться к специалистам.

В поликлиниках, например, действуют гериатрические кабинеты, в которых работают специалисты, знающие специфику пожилого возраста. В амбулаторно-поликлинических организациях работают школы активного долголетия. Впервые такая практика появилась в Республиканском геронтологическом центре.

По словам Людмилы Жилевич, работающие там специалисты могут уберечь человека от рисков, учитывая все особенности пожилого возраста. В частности, проводят диагностику когнитивной сферы, тестируют возможности самообслуживания и др.

В целом портрет пожилого человека изменился. В плане ментальности 60-летние люди сегодня не сильно отличаются от 40-летних. Небольшой переломный момент в ментальности начинается после 75 лет: такова физиология старения. В это время появляются различные гериатрические синдромы, с которыми человек не всегда согласен.

здоровье