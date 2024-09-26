Геронтолог: для занятий физкультурой нет ограничений по возрасту

По ее словам, медицина не ограничивает человека из-за достижения им определенного возраста. «Если можете — ради бога», — сказала Людмила Жилевич, добавив, что перед этим можно обратиться к специалистам.
В поликлиниках, например, действуют гериатрические кабинеты, в которых работают специалисты, знающие специфику пожилого возраста. В амбулаторно-поликлинических организациях работают школы активного долголетия. Впервые такая практика появилась в Республиканском геронтологическом центре.
По словам Людмилы Жилевич, работающие там специалисты могут уберечь человека от рисков, учитывая все особенности пожилого возраста. В частности, проводят диагностику когнитивной сферы, тестируют возможности самообслуживания и др.
В целом портрет пожилого человека изменился. В плане ментальности 60-летние люди сегодня не сильно отличаются от 40-летних. Небольшой переломный момент в ментальности начинается после 75 лет: такова физиология старения. В это время появляются различные гериатрические синдромы, с которыми человек не всегда согласен.