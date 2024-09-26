Диетолог развеяла миф о единственно правильном способе пить воду

Она добавила, что вода не влияет на пищеварение, зато помогает корректировать аппетит. Грейсон пояснила, если делать небольшой глоток воды после каждого куска пищи, желудок быстрее наполнится, и появится ощущение сытости. Тем же, кто, наоборот, набирает вес, диетолог посоветовала пить не во время, а после еды. «Поэкспериментируйте: сначала запивайте пищу водой, потом не делайте этого. Посмотрите на результат и выберите подходящий для себя вариант», — дала совет Грейсон.