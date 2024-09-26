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Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Американская корпорация Google ограничила россиянам возможность создания новых аккаунтов. Как сообщает со ссылкой на Министерство цифровизации «Российская газета», запрет не коснулся СМС-подтверждений при двухфакторной аутентификации.

Источник: Reuters

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — заявили в Минцифры.

В ведомстве россиянам порекомендовали скопировать из систем Google все важные данные, а также подключить другой фактор аутентификации вместо СМС, например, push-уведомления. Кроме того, жители страны могут рассмотреть переход на отечественные сервисы.

Ранее россияне уже сталкивались с проблемами при регистрации новых аккаунтов в Google. Тогда компания отказывалась отправлять коды подтверждения на российские телефонные номера.

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