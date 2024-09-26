У велодорожки на Куршской косе заметили опасную ядовитую гадюку

У велодорожки на Куршской косе заметили гадюку. Об обнаружении ядовитой змеи сообщается в телеграм-канале директора нацпарка Анатолия Калины.
«Велодорожка в национальном парке — это вам не в городе! Иногда происходят опасные встречи! Высокая для сентября среднесуточная температура воздуха не позволяет гадюке обыкновенной (Vipera Berus) спрятаться в укрытии на зимовку», — говорится в сообщении.
В местах обитания ядовитой змеи ведите себя разумно и осмотрительно. Увидели змею — обходите стороной, ведь для атаки бывает достаточно одного только присутствия человека.