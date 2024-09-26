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Врачи поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим

Врачи из Англии поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим, пишет LADBible.

Врачи из Англии поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим, пишет LADBible.

32-летний стоматолог Рики Даггал из Лидса рассказал, что был на свадьбе у двоюродного брата, а после мероприятия заметил, что чувствует себя немного уставшим, но решил, что это связано с активным участием в празднике. Однако вскоре его состояние ухудшилось, появилась еще большая усталость, которая никак не проходила, боли в спине и ночная потливость, что вынудило его обратиться к врачу.

«Это беспокоило больше всего», — вспоминает британец.

Результаты анализов показали, что у Рики повышен уровень лейкоцитов в крови, и это стало первым тревожным сигналом. Дальнейшие исследования выявили у британца острый лимфобластный лейкоз — опасное заболевание крови и костного мозга. Врачи приняли решение провести биопсию костного мозга, чтобы исключить возможные злокачественные образования.

Результаты биопсии подтвердили диагноз. Даггал провел пять недель в больнице, где проходил интенсивный курс химиотерапии. К счастью, лечение оказалось успешным, и сейчас он находится в состоянии ремиссии. Тем не менее ему предстоит длительный период поддерживающей терапии, который может занять до двух лет.

здоровье