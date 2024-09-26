Врачи поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим

32-летний стоматолог Рики Даггал из Лидса рассказал, что был на свадьбе у двоюродного брата, а после мероприятия заметил, что чувствует себя немного уставшим, но решил, что это связано с активным участием в празднике. Однако вскоре его состояние ухудшилось, появилась еще большая усталость, которая никак не проходила, боли в спине и ночная потливость, что вынудило его обратиться к врачу.