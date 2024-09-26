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Депутаты омского Заксобрания одобрили новую природоохранную норму

Депутаты Законодательного собрания Омской области в четверг, 26 сентября 2024 года, приняли к рассмотрению предложенные региональным Минприроды поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях, регулирующий механизмы отслеживания объемов формирования отходов.

Источник: Reuters

В данном случае речь идет об обязательствах по предоставлению данных, необходимых для ведения регионального реестра отходов производства и потребления и, соответственно, о санкциях, применяемых ведомством к тем, кто их не исполняет.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов заявил, что законопроект необходим. Нарушение хозяйствующими субъектами действующего порядка в этой сфере может привести к просчетам при анализе закладываемых мощностей для объектов, создаваемых в интересах обращения с ТКО, то есть в конечном счете к появлению на территории региона новых несанкционированных свалок. Однако Александр Артемов обратился к автору инициативы с просьбой учесть все поступившие замечания при дальнем ее совершенствовании.