Депутаты омского Заксобрания одобрили новую природоохранную норму

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов заявил, что законопроект необходим. Нарушение хозяйствующими субъектами действующего порядка в этой сфере может привести к просчетам при анализе закладываемых мощностей для объектов, создаваемых в интересах обращения с ТКО, то есть в конечном счете к появлению на территории региона новых несанкционированных свалок. Однако Александр Артемов обратился к автору инициативы с просьбой учесть все поступившие замечания при дальнем ее совершенствовании.