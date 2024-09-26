Номер один в России: лейбл «Первое музыкальное» и его артисты

Наверное, о «Большой тройке» западных медиакорпораций слышали многие. Sony Music, Warner Records и Universal вот уже почти 100 лет взращивают топовых звезд. А как дела обстоят в нашей стране? Да в принципе тоже неплохо. Недавно на свет появилась отечественная Ассоциация музыкальной индустрии, куда вошли… тоже три организации! А именно — Gazgolder, Velvet Music и, конечно же, «Первое музыкальное». Вот о последнем мы сейчас и поговорим. Почему лейбл считается престижным и как туда пробиться, читайте в нашем новом материале.
Давным-давно, еще в 1988 году, образовался концерн «Союз». Если кто не знает, речь идет о главной музыкальной кузнице советского и постсоветского периода. Кто только не вышел оттуда: «Отпетые мошенники», «Аквариум», «Браво», «Комбинация», «Любэ», «А’Студио»… В общем, практически все культовые поп- и рок-артисты страны. Валерия, Наташа Королева и Филипп Киркоров тоже потоптались. Внушительный послужной список, не правда ли?
Короче говоря, «Первое музыкальное» — это отколовшаяся часть «Союза». Старая как мир история о дочерней компании, которая захотела независимости.
Ведущий отечественный поп-лейбл стартовал как «Музыкальное издательство СОЮЗ» в 1996 году, а спустя пять лет сменил название и ушел в свободное плавание. Как видим, не зря! Превзойти старейший российский медиамагнат — это вам не хухры-мухры.
Вот уже более 25 лет «Первое музыкальное» курирует флагманов российской эстрады. От поп-музыки до рока, хип-хопа и даже инди — компания попробовала себя во всех жанрах и заняла практически каждую нишу. За это стоит сказать спасибо руководству: первооснователь Максим Дмитриев определенно знал, как «продавать» своих артистов. С 2016 года директорское кресло заняла Мария Опарина, и, на наш взгляд, она справляется с задачей ничуть не хуже. Лейбл воистину процветает.
Но кто же приносит корпорации доход? Вот сейчас и узнаем. Осторожно: от количества звездных имен может закружиться голова.
Сергей Шнуров и ко сотрудничали со многими звукозаписывающими организациями, но в конце концов остановили свой выбор на «Первом музыкальном». Думаем, эта группа не нуждается в представлении. По крайней мере, о провокационных выходках фронтмена уж точно наслышаны практически все. Да и драйвовые песни с налетом блатняка наверняка отложились у кого-то в памяти. Музыкантов можно любить или ненавидеть, но факт остается фактом: они сделали себе имя и, пожалуй, еще нескоро пропадут с радаров. Даже несмотря на отсутствие гастролей за последние годы.
Кто-нибудь помнит, как Юлия Зиверт стала популярна? Это, что называется, история «из грязи в князи». Простая стюардесса с подачи лейбла превратилась в топовую поп-звезду, чей репертуар иной раз не уступает западному. Артистка регулярно появляется на радио и федеральных каналах, записывает фиты с флагманами шоу-бизнеса и вирусится в TikTok. Не жизнь, а мечта, иными словами.
Впрочем, у славы всегда есть обратная сторона. Ведь, как оказалось, Юлия уже несколько лет страдает от серьезных проблем со здоровьем. Певице даже пришлось отменить все концерты на неопределенное время.
А пока рекомендуем послушать ранние работы Зиверт. От синти-попа 80-х до стильного фанка — все в исполнении артистки звучит максимально аутентично и зажигательно.
Иронично: коллектив назван в честь второго альбома Slipknot, но по стилю совершенно далек от того хлесткого ню-метала. Скорее тут превалирует бодрый поп-рок с элементами альтернативы. Нового слова в жанре не ждите, но хиты группа определенно писать умеет. Скажем, «Улыбайся» и «Маршрутка» до сих пор встречаются в отечественных плейлистах. Да и новое творчество вполне себе качественное. Харизматичная фронтвумен Екатерина Иванчикова как вишенка на торте.
Одни из главных хитмейкеров страны, чьи песни вот уже несколько поколений передаются из уст в уста. Поверьте, вы хоть раз да слышали «Руки Вверх!» на какой-нибудь вечеринке. А может быть, даже на школьном выпускном. «Алешка», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Ай-ай-ай»… Вспоминается что-нибудь? За проект уже давно отвечает один человек, и это — Сергей Жуков. У артиста отличное чутье на запоминающиеся мелодии и простые, но душевные тексты. Возможно, далеко не каждому репертуар «Руки Вверх!» придется по вкусу, однако свой след в истории отечественной музыки коллектив давно оставил. Грядущий байопик — тому подтверждение.
Впрочем, не можем не упомянуть и заслуги продюсера Алексея Потехина. Именно он приложил руку к основным «народным» хитам наравне с Жуковым. Звездный дуэт появился еще в 90-е и тогда назывался просто «Руки Вверх», без всяких восклицательных знаков. А в 2006-м музыканты разошлись из-за разногласий. Короче говоря, к «Первому музыкальному» Сергей присоединился уже в одиночку. Потому что…
Потому что есть Алешка у тебя,
Об Алешке ты вздыхаешь зря,
Об Алешке все твои мечты,
Только о Сереге позабыла ты…
Пожалуй, одна из самых самобытных и стильных артисток нашей эстрады. И это мы говорим без всякой иронии. Ева Леонидовна еще застала годы, когда лейбл «Первое музыкальное» только-только наращивал свою мощь. Ветеран, можно сказать! Наша героиня успела многое: и в рэп-группе A2 поучаствовала, и в знаковом поп-проекте «Гости из будущего» засветилась, и даже успешную сольную карьеру построила. При этом музыкальное наследие Польны не теряет своей актуальности. Вон, «Зима в сердце» до сих пор напрашивается на ремейки. Спросите группу «Моя Мишель», если не верите.
Но мы в первую очередь советуем обратить внимание на сольный дебют Евы Леонидовны. Лонгплей «Поет любовь» — это невероятно качественный синти-поп с изысканными текстами и космическими аранжировками. Сейчас, в век однотипных TikTok-мотивов, альбом ощущается глотком свежего воздуха.
Тоже подумали о вокалистке Evanescence при первом прочтении? Но нет, наша героиня не имеет никакого отношения к альтернативному року, а уж к готике — и тем паче. Она исполняет классический русский поп для вечеринок. Немножко кальянный и с щепоткой шансона. Если вам нравится Анна Асти, то, скорее всего, и творчество Эмми Лин придется по вкусу.
Знакомьтесь: идейный вдохновитель «Наутилуса Помпилиуса» собственной персоной. Впрочем, старшее поколение и так понимает, о ком речь. После распада именитой рок-группы Бутусов практически сразу стал резидентом «Первого музыкального» и с тех пор вполне успешно выступает сольно. Благо свой поэтический талант не растерял. Творчество артиста все так же проникновенно и метафорично, как и всегда.
Куда там Бейонсе и Мэрайе Кэри? У нас есть своя королева R&B. Да-да, именно таковой провозгласила себя Татьяна Липницкая, она же Бьянка. И, надо отдать должное, вполне справедливо. По крайней мере, альбом «Наше поколение» 2011 года выпуска действительно может похвастаться крепким продакшеном и впечатляющими вокальными партиями.
На наш взгляд, лучше всего Бьянке удается именно копирование западных трендов. Без вот этой «русской народной аутентичности» и прочего. Но, как бы то ни было, артистка уже давно вписала свое имя в историю отечественного шоу-бизнеса. Так что руководство «Первого музыкального» определенно знало, кого брать под свое крыло.
Я хочу быть еще выше,
Чтоб не задеть города крыши…
Судя по тому, что Нюша недавно стала частью лейбла номер один в России, выше уже и некуда. Долгие годы упорного труда окупились.
Если серьезно, то, наверное, почти все помнят, как певица рвала и метала в начале 2010-х. Она была еще совсем молода, полна сил и энергии, а главное — выпускала хит за хитом. Композиции «Выбирать чудо» и «Не перебивай» до сих пор качают. Этакий оммаж ранней Леди Гаге.
С тех пор Анна Шурочкина, она же Нюша, не настолько доминировала на отечественной поп-сцене. Но, кажется, уход из Gala Records и последующее сотрудничество с «Первым музыкальным» пошли артистке на пользу. Несколько знаковых композиций уж точно увидели свет. В их числе — «Цунами», например.
Нюша уже год как подписала контракт с Velvet Music, но мы навсегда запомним ее по каталогу «лейбла номер один в России». Более чем десятилетнее сотрудничество пальцем не сотрешь!
Готовы поспорить, вы где-нибудь да натыкались на этот инди-коллектив. Но кто бы мог подумать, что за спиной обаятельной Таис Логвиненко и команды стоит влиятельный лейбл? Да никто. Тем более что репертуар группы совсем не тянет на обычный радиоформатный поп: слишком уж он академичный и по-готически интимный. Так бы пела polnalyubvi, если бы подписала контракт с медиамагнатом.
В общем, инди-маркет «Первое музыкальное» тоже захватило. Вот и говори теперь о независимости артистов!
По резидентам ведущего поп-лейбла страны можно уже писать диссертацию. Но у нас все-таки статья, а не эссе, поэтому по остальным музыкантам придется пройтись весьма кратенько. Это и любимец девушек Алексей Воробьев с образом «русского Джастина Бибера», и флагман R&B Кирилл Гуд под псевдонимом LYRIQ, а также рэп-сенсация последних лет Кравц и обаятельный шоумен Тимур Родригез… Впрочем, список ниже скажет лучше всяких слов.
Как и любая крупная корпорация, «Первое музыкальное» поддерживает своих подопечных на всех уровнях. Дистрибуция, лицензирование треков для кино и телесериалов, пиар и продвижение в соцсетях, защита авторских прав, продюсирование и реклама… В общем, надо отдать должное: в артистов вкладываются, и это заметно.
Не верите? Тогда зайдите на стриминговый сервис Звук. Там сотни плейлистов на любой вкус, во многих из которых есть резиденты «Первого музыкального». А уж превосходное качество позволит услышать песни именно такими, какими их задумывал исполнитель. Ведь в топовых хитах без нюансов никуда.
Обычно руководство лейблов не любит делиться секретами промо, но здесь к этому относятся проще. Например, не так давно глава организации Мария Опарина откровенно рассказала об успехе Зиверт.
Мы продвигали ее через интернет. Много показывали артистку — делали коллаборации с телевидением. Песня Life прозвучала, ее полюбили лидеры мнений в соцсетях, выходили рилсы под эту музыку. И тогда, конечно, радийщики тоже стали ставить песню в эфир. Мол, это же стопроцентный хит, как его можно было не узнать?
Мария Опарина
директор лейбла «Первое музыкальное».
Более того, бизнесвумен посоветовала молодым артистам «внимательно читать контракт перед тем, как подписывать». Кто еще из медийных личностей выразится настолько прямолинейно?
В общем, «Первое музыкальное» идет в ногу со временем. Основные силы корпорация бросает на продвижение в соцсетях. Вначале — изучение целевой аудитории артиста, потом — составление контент-плана на несколько месяцев, а далее — привлечение новых слушателей. Причем зачастую музыкант и сам принимает участие в промокампании. Например, POLINA CHILI к релизу трека «Потерянный мальчик» выпустила буклет с детскими играми. Поклонники должны были найти лирического героя в толпе либо помочь ему «встать на путь истинный».
Конечно, артистам-новичкам довольно сложно заинтересовать крупную корпорацию. У музыканта должна быть какая-никакая аудитория, а также четкая творческая концепция. Вот рэпер Bato не просто послал демо, но и подробно расписал суть своего проекта. С планами по продвижению и прочим. Разумеется, менеджеры «Первого музыкального» не могли пройти мимо.
Но попробовать свои силы, конечно, может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт лейбла и прикрепить трек в формате MP3. Если ваше творчество найдет у кого-то отклик, с вами обязательно свяжутся.
Однако отказ — совершенно не повод опускать руки. Когда одни двери закрываются, то всегда открываются другие. Возможно, удача улыбнется вам в других отечественных лейблах.
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