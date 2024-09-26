Номер один в России: лейбл «Первое музыкальное» и его артисты

Одни из главных хитмейкеров страны, чьи песни вот уже несколько поколений передаются из уст в уста. Поверьте, вы хоть раз да слышали «Руки Вверх!» на какой-нибудь вечеринке. А может быть, даже на школьном выпускном. «Алешка», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Ай-ай-ай»… Вспоминается что-нибудь? За проект уже давно отвечает один человек, и это — Сергей Жуков. У артиста отличное чутье на запоминающиеся мелодии и простые, но душевные тексты. Возможно, далеко не каждому репертуар «Руки Вверх!» придется по вкусу, однако свой след в истории отечественной музыки коллектив давно оставил. Грядущий байопик — тому подтверждение.