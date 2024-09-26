В Казани представят картины правнука Льва Тольстого

В четверг, 26 сентября, в музее Л. Н. Толстого в Казани открылась выставка «Ясная поляна». На ней представлены работы правнука писателя Олега Толстого из частного собрания семьи и Государственного музея Л. Н. Толстого.
Экспозиция состоит из 11 работ, созданных в 50−90-е годы. Олег Толстой был одним из самых талантливых художников в роду. С 1949 по 1953 год он учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства, а в 1956 году — в Московском государственном институте им. Сурикова.
В 1957 году Олег Толстой был удостоен II премии за картину «Первая Конная» на международной выставке в Москве. В середине 1970 годов он создал мозаику «Космос» для Северодвинска. Экспозиция будет открыта до 27 октября, сообщает пресс-служба Нацмузея Татарстана.