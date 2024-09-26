В Казани представят картины правнука Льва Тольстого

Экспозиция состоит из 11 работ, созданных в 50−90-е годы. Олег Толстой был одним из самых талантливых художников в роду. С 1949 по 1953 год он учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства, а в 1956 году — в Московском государственном институте им. Сурикова.