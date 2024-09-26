Министр показал прогулочное судно, подходящее для маршрута Калининград — Балтийск

Министр по культуре и туризму Калининградской области показал электрокатамаран «Экоход», который, по его мнению, подходит для прогулок по рекам и морям в регионе. Как написал в своем телеграм-канале Андрей Ермак, это «отличный вариант для маршрута Калининград — Балтийск или “Куршский мост”.