Был начальником отделения и экспертом: выяснилось, кто погиб от лап медведя-людоеда в Приморье

Постепенно распутывается таинственная история о нападении медведя на мужчин в Лучегорске. Трагедия произошла в садовом товариществе «Благовещенка» пару дней назад, жители поселка запаниковали — ведь после смерти людей медведь загрыз еще порядка 36 собак в местном приюте. Вооруженные полицейские с сотрудниками Росгвардии вели рейды по улицам на машинах. Несмотря на то, что хищника удалось найти и отстрелить, люди все еще переживают: нападения продолжились. И пока специалисты проводят экспертизу, чтобы восстановить детали произошедшего, «КП» выяснила, кем были погибшие.