Был начальником отделения и экспертом: выяснилось, кто погиб от лап медведя-людоеда в Приморье

Постепенно распутывается таинственная история о нападении медведя на мужчин в Лучегорске. Трагедия произошла в садовом товариществе «Благовещенка» пару дней назад, жители поселка запаниковали — ведь после смерти людей медведь загрыз еще порядка 36 собак в местном приюте. Вооруженные полицейские с сотрудниками Росгвардии вели рейды по улицам на машинах. Несмотря на то, что хищника удалось найти и отстрелить, люди все еще переживают: нападения продолжились. И пока специалисты проводят экспертизу, чтобы восстановить детали произошедшего, «КП» выяснила, кем были погибшие.
Ранее приморский следком сообщил, что жертвами медведя оказались двое мужчин: отец (1937 года рождения, о нем информации не так много) и сын 1968 года рождения.
Как стало известно редакции, в возрасте 58 лет погиб майор полиции Сергей Кнышев, начальник экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по Партизанску. В правоохранительных органах служил долгие годы. Сергей Владимирович проводил баллистические экспертизы. Очередную почетную грамоту от Думы Партизанского ГО он получил в ноябре 2023 года. Смерть Кнышева подтвердил источник в правоохранительных органах.
Скорее всего, майор приехал в Пожарский муниципальный округ к отцу Владимиру. Он учился в Лучегорске, в этом поселке также остались многие друзья еще со времен школы. Известно, что Сергей Кнышев много путешествовал. Покорил горы Туманная и Голец, Калининский и Ворошиловский водопады, многие другие места в Приморском крае и за его пределами.
Расследование трагедии продолжается. Как мы писали ранее, следком проводит проверку. Местные лесники в беседе с «КП» подчеркнули, что лесополоса в Лучегорске — естественный коридор миграции медведей. Поэтому жители опасаются новых смертей: вдруг хищник снова зайдет? Накануне, 28 сентября, неизвестное животное загрызло очередную собаку. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев допустил, что это мог быть тигр. Однако, разумеется, нужно дождаться результатов проверки.
Убитый же самец был истощенным и больным. Это показали итоги исследования. Ученые полагают, что именно из-за этого хищник стал агрессивным. Подробнее о поисках медведя-людоеда писали в отдельном материале.