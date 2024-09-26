Певец Gidayyat объяснил, что не так с современной музыкой

Музыкант признался, что такие треки ему часто присылают начинающие исполнители.
«Сейчас, когда ребятки пишут музло, они больше нацелены исключительно на топ-чарты, “залететь” куда-то», — заметил Gidayyat в интервью Звук Медиа. Артист добавил, что в творчество нужно прежде всего вкладывать душу, а уже потом искать в нем своего слушателя.
Музыка должна оставаться музыкой.
Gidayyat
музыкант.
Gidayyat известен по композиции «Сомбреро», фитам «Коронаминус» с Gazan, «Тонер» с VITA CHIKOVANI и недавнему «Коридоры» с Burito. Историю свежего сингла можно также прочитать в нашей беседе с автором-исполнителем.