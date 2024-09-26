Певец Gidayyat объяснил, что не так с современной музыкой

«Сейчас, когда ребятки пишут музло, они больше нацелены исключительно на топ-чарты, “залететь” куда-то», — заметил Gidayyat в интервью Звук Медиа. Артист добавил, что в творчество нужно прежде всего вкладывать душу, а уже потом искать в нем своего слушателя.