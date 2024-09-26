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В парке Гагарина Самары появится аллея «Отцы космоса»

Совет отцов Самарской области разместит в парке Гагарина новые арт-объекты.

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро в парке Гагарина Самары появится новая аллея «Отцы космоса» с арт-объектами. А все благодаря одноименному проекту, который проводит Совет отцов Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

—Арт-объекты посвящены нашим землякам, которые внесли большой вклад в освоение космического пространства, — рассказали в региональном Совете отцов.

Проект «Отцы космоса» состоит из двух частей. В рамках первой части проводили просветительские беседы и экскурсии. А завершающим этапом проекта как раз и станет аллея в парке Гагарина. Там будет восемь арт-объектов: семь посвящены космонавтам, возле них будут информационные стенды, а еще один будет интерактивным. Открытие аллеи «Отцы космоса» запланировано на 27 сентября.

архитектура