В парке Гагарина Самары появится аллея «Отцы космоса»

Проект «Отцы космоса» состоит из двух частей. В рамках первой части проводили просветительские беседы и экскурсии. А завершающим этапом проекта как раз и станет аллея в парке Гагарина. Там будет восемь арт-объектов: семь посвящены космонавтам, возле них будут информационные стенды, а еще один будет интерактивным. Открытие аллеи «Отцы космоса» запланировано на 27 сентября.