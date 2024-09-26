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К проекту «Золотые годы» подключатся пожилые жители двух районов Татарстана

Проект «Золотые годы», успешно протестированный в Казани, со следующего года будет запущен для жителей старших возрастных групп Сабинского и Азнакаевского районов РТ.

Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Мы отрабатываем чат-бот “Забота”. Благодаря мобильному приложению можно узнать о мерах соцподдержки. Мы туда делаем отдельную вкладку, чтобы пожилой человек мог посмотреть, что есть в зоне его проживания — занятия спортом, серебряным волонтерством, что предлагает университет третьего возраста, учреждения культуры. Мы отработали эту историю по Казани, а со следующего года хотим отработать в муниципалитетах Сабинского и Азнакаевского районов», — сказала она.

Проект «Золотые годы» в рамках чат-бота «Забота» в дальнейшем будет запущен по всей республике. Его участниками смогут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. На сайте они могут записаться на подходящие занятия и курсы в своих районах.