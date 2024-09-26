К проекту «Золотые годы» подключатся пожилые жители двух районов Татарстана

«Мы отрабатываем чат-бот “Забота”. Благодаря мобильному приложению можно узнать о мерах соцподдержки. Мы туда делаем отдельную вкладку, чтобы пожилой человек мог посмотреть, что есть в зоне его проживания — занятия спортом, серебряным волонтерством, что предлагает университет третьего возраста, учреждения культуры. Мы отработали эту историю по Казани, а со следующего года хотим отработать в муниципалитетах Сабинского и Азнакаевского районов», — сказала она.