На трассе «Обход Хабаровска» появились аварийные комиссары

Аварийные комиссары работают в круглосуточном режиме. Они оперативно реагируют на любые нештатные ситуации, минимизируя время простоя и повышая безопасность водителей в потоке. Специалисты оказывают содействие водителям с техническими проблемами, а также выезжают на место ДТП. Они помогут обеспечить безопасность на месте происшествия, вызвать экстренные службы или эвакуатор при необходимости.