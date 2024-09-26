На трассе «Обход Хабаровска» появились аварийные комиссары

Теперь водители, столкнувшиеся с техническими проблемами или попавшие в ДТП, могут оперативно получить помощь и содействие.
Создание службы направлено на повышение безопасности движения и сокращение времени реагирования на дорожные происшествия. Это стало возможным благодаря инициативе Группы «ВИС», которая выступает концессионером, инвестором и оператором автодороги.
Генеральный директор транспортного дивизиона Группы «ВИС» Александр Козаренко отметил, что хотя проект не предусматривал создание службы аварийных комиссаров, они понимают, что подобная практика уже стала стандартом качества для всех крупных платных трасс. Запуск работы службы, по их мнению, сделает поездки для пользователей «Обхода Хабаровска» более комфортными и безопасными.
Аварийные комиссары работают в круглосуточном режиме. Они оперативно реагируют на любые нештатные ситуации, минимизируя время простоя и повышая безопасность водителей в потоке. Специалисты оказывают содействие водителям с техническими проблемами, а также выезжают на место ДТП. Они помогут обеспечить безопасность на месте происшествия, вызвать экстренные службы или эвакуатор при необходимости.