Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян рассказал о помощи онкобольным детям

— Мы с супругой периодически помогаем и прививаем это своим детям. Просим провести генеральную уборку и отобрать вещи, которые не нужны. В итоге собираем мешки игрушек и одежды, отвозим их в детский дом или церковь. В Ростове есть онкологический центр, в который я езжу. Считаю, добрые дела делать нужно, если есть возможность, — сказал Хорен Байрамян.