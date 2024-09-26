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Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян рассказал о помощи онкобольным детям

Игрок ФК «Ростов» Хорен Байрамян рассказал о помощи, которую оказывает детям
Источник: Комсомольская правда

Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян вместе с семьей оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями, а также передает вещи в детские дома. Об этом футболист рассказал в интервью «Матч ТВ».

— Мы с супругой периодически помогаем и прививаем это своим детям. Просим провести генеральную уборку и отобрать вещи, которые не нужны. В итоге собираем мешки игрушек и одежды, отвозим их в детский дом или церковь. В Ростове есть онкологический центр, в который я езжу. Считаю, добрые дела делать нужно, если есть возможность, — сказал Хорен Байрамян.

Спортсмен уверен, что личное присутствие и забота для онкобольных ребят очень важны.

— Дело не только в медикаментах, но и во внимании. Как-то купил приставку, игрушки, сфотографировался с детьми и пообщался. Им это доставило положительные эмоции. А у меня было очень тяжелое чувство, в такие моменты начинаешь переосмысливать жизнь, — признался Хорен Байрамян.