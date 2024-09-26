Открытие физиков РФ позволит использовать «закрученные» электроны в коллайдерах

«Ученые ИТМО предложили способ закручивать электроны еще до того, как они попадают в ускоритель. По расчетам физиков, такой метод будет работать в любых условиях: как в идеальных, так и в реальных, когда передача “закрученности” происходит с погрешностями сразу нескольким атомам, разбросанным в определенной области», — говорится в сообщении.