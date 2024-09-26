Мотоциклистов жизнь ничему не учит: в ГАИ Приморья озвучили неутешительные результаты очередного массового рейда

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной массовый рейд, во время которых выявляли нарушителей среди водителей мототранспорта. Результаты проверки оказались неутешительными — две трети водителей были привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморского края.
Инспекторы остановили 45 водителей мотоциклов и мопедов, и в 31 случае у сотрудников ГАИ были основания выписать штраф.
Самыми распространенными нарушениями стали управление транспортным средством без водительского удостоверения и игнорирование защитной экипировки.
В Госавтоинспекции Приморья напомнили, что штраф за управление транспортным средством без водительских прав составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Езда на мотоцикле или мопеде без шлема карается штрафом в размере 1 тысячи рублей.
А статистика ДТП вообще говорит не в пользу водителей мототранспорта. С начала 2024 года в Приморье произошло 459 аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли 19 человек и пострадали 326. Наибольшее количество происшествий зафиксировано во Владивостоке и Уссурийске.
Ранее «КП» писала, что В ГАИ Приморья озвучили результаты профилактического рейда среди водителей грузового транспорта.