Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклистов жизнь ничему не учит: в ГАИ Приморья озвучили неутешительные результаты очередного массового рейда

В ГАИ Приморья рассказали о результатах массового рейда среди мотоциклистов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной массовый рейд, во время которых выявляли нарушителей среди водителей мототранспорта. Результаты проверки оказались неутешительными — две трети водителей были привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморского края.

Инспекторы остановили 45 водителей мотоциклов и мопедов, и в 31 случае у сотрудников ГАИ были основания выписать штраф.

Самыми распространенными нарушениями стали управление транспортным средством без водительского удостоверения и игнорирование защитной экипировки.

В Госавтоинспекции Приморья напомнили, что штраф за управление транспортным средством без водительских прав составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Езда на мотоцикле или мопеде без шлема карается штрафом в размере 1 тысячи рублей.

А статистика ДТП вообще говорит не в пользу водителей мототранспорта. С начала 2024 года в Приморье произошло 459 аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли 19 человек и пострадали 326. Наибольшее количество происшествий зафиксировано во Владивостоке и Уссурийске.

Ранее «КП» писала, что В ГАИ Приморья озвучили результаты профилактического рейда среди водителей грузового транспорта.

ГИБДД