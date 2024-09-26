Мотоциклистов жизнь ничему не учит: в ГАИ Приморья озвучили неутешительные результаты очередного массового рейда

А статистика ДТП вообще говорит не в пользу водителей мототранспорта. С начала 2024 года в Приморье произошло 459 аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли 19 человек и пострадали 326. Наибольшее количество происшествий зафиксировано во Владивостоке и Уссурийске.