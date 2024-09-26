За сведения об убийцах женщины из Балаково объявили награду в 1 млн рублей

Алешникова пропала в ночь на 23 сентября. Преступники поджидали предпринимательницу у ее дома на улице Бульвар Роз. Момент похищения частично попал на камеры видеонаблюдения. Несколько мужчин в масках и темной одежде прятались в кустах коло парковки и, когда Алешникова подъехала на машине, напали на нее. Женщину силой увезли на ее же автомобиле в неизвестном направлении.