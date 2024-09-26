Стало известно о готовности НАСА покупать пуски Vulcan

«Компания United Launch Alliance может свободно конкурировать за контракты с НАСА со своей новой ракетой Vulcan после успешного испытательного полета в начале этого года, положив конец периоду, когда SpaceX была единственной компанией, конкурирующей за права на запуск крупных научных миссий агентства», — говорится в публикации.