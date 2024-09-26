Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восьми работникам учреждения не выплачивали зарплату в Ангарском районе

Руководитель заплатит штраф за нарушение трудового договора
Источник: Комсомольская правда

Коллектив бюджетного учреждения из Ангарского района обратился с жалобой на то, что их трудовые права нарушают. Восьми работникам неправильно рассчитали зарплату, а также периодически задерживали выплаты. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В целях защиты трудовых прав внесли представление начальнику организации. В итоге людям выплатили деньги, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Помимо этого руководителя привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты. За нарушение трудовых прав он обязан заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трех несовершеннолетних обвиняют в совершении террористического акта в областном центре. По версии следствия, они подожгли счет электроэнергии на ж/д станции за деньги. Правоохранители завели уголовное дело, собирают доказательства.