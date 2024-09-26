Восьми работникам учреждения не выплачивали зарплату в Ангарском районе

Коллектив бюджетного учреждения из Ангарского района обратился с жалобой на то, что их трудовые права нарушают. Восьми работникам неправильно рассчитали зарплату, а также периодически задерживали выплаты. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В целях защиты трудовых прав внесли представление начальнику организации. В итоге людям выплатили деньги, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Помимо этого руководителя привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты. За нарушение трудовых прав он обязан заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трех несовершеннолетних обвиняют в совершении террористического акта в областном центре. По версии следствия, они подожгли счет электроэнергии на ж/д станции за деньги. Правоохранители завели уголовное дело, собирают доказательства.