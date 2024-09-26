Восьми работникам учреждения не выплачивали зарплату в Ангарском районе

Коллектив бюджетного учреждения из Ангарского района обратился с жалобой на то, что их трудовые права нарушают. Восьми работникам неправильно рассчитали зарплату, а также периодически задерживали выплаты. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.