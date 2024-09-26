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Студент КНИТУ выиграл грант в размере 1,1 млн рублей на площадке арт-кластера «Таврида»

Победителем публичных защит конкурса Росмолодёжь. Гранты стал Максим Цыганок из Татарстана — студент 1 курса магистратуры КНИТУ. Финальный девятый образовательный заезд «Наука как искусство 2.0» проходил на площадке арт-кластера «Таврида» с 19 по 25 сентября.

Источник: пресс-служба Минмолодежи РТ

По данным пресс-службы Минмолодежи РТ, молодой человек выиграл грант на 1,1 млн рублей из общего фонда конкурса в 2,38 млн рублей. Средства пойдут на реализацию проекта Максима, которым является курс по предпринимательскому мышлению для подростков «Первый путь».

Курс направлен на повышение компетенций входящих в понятие функциональной грамотности — способности применять полученные навыки на практике.

«Лучший вариант развития таких компетенций как раз-таки и является проектная деятельность, именно этому мы будем учить подростков общеобразовательных учреждений Казани 7−11 класса, а также планируем затронуть темы предпринимательского мышления для создания проектов», — поделился Максим.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве и входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

образование