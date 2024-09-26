Студент КНИТУ выиграл грант в размере 1,1 млн рублей на площадке арт-кластера «Таврида»

«Лучший вариант развития таких компетенций как раз-таки и является проектная деятельность, именно этому мы будем учить подростков общеобразовательных учреждений Казани 7−11 класса, а также планируем затронуть темы предпринимательского мышления для создания проектов», — поделился Максим.