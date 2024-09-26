Стало известно, есть ли смысл тренироваться только по выходным

Результаты показали, что у людей, которые тренировались в умеренном и интенсивном темпе по выходным в течение 150 минут (суммарно), риск развития 264 заболеваний был ниже, чем у участников, которые вообще не занимались спортом. Наиболее сильные ассоциации были связаны с кардиометаболическими состояниями, такими как гипертония и диабет. Тренировки по выходным в течение шести лет снижали вероятность развития этих заболеваний на 23% и 43% соответственно.