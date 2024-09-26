Трамвай № 2 не вернут на Городское кольцо в ближайшее время

Ранее нижегородцы обратили внимание, что в центре города оборудовали электросети на участке от улицы Ошарской до Сенной площади. Горожане предположили, что это может быть связано с предстоящим запуском трамвая № 2 по кольцу. Однако, как пояснили в минтрансе, на городское кольцо трамваи вернутся после того, как будут отремонтированы все трамвайные пути. Пока что подрядчик ведет ремонт путей на улице Белинского. Работы параллельно идут на Лыковой дамбе: именно от их окончания зависит то, когда начнут ходить остальные трамваи по прежним маршрутам. В 2025 году подрядчик займется обновлением трамвайных путей на улице Ильинской по концессии. Это коснется участка от улицы Красносельской до улицы Маслякова. Что касается отрезка от улицы Маслякова до улицы Добролюбова, там ремонт состоится в рамках муниципального контракта. Сейчас в Нижнем Новгороде проходит реконструкция трамвайных путей на городском кольце. Основные работы идут на улицах Белинского и Большой Печерской. Они продлятся до конца 2024 года. За этот период дорожники заменят почти семь километров рельсов.