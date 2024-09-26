Нижегородская канатная дорога перейдет на зимний режим работы с 1 октября

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором перейдет на зимний режим работы с 1 октября, сообщается на сайте переправы.
С понедельника по четверг канатная дорога будет закрываться на 1 час раньше, чем летом.
В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни ее рабочий график останется неизменным. При этом сохранится перерыв на регламентные работы по понедельник и четвергам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге выросла с сентября.