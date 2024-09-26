150 незадекларированных запчастей нашли на теплоходе в порту Ростова-на-Дону

На одном из теплоходов в порту Ростова-на-Дону нашли около 150 незадекларированных запчастей для судов. Этот груз планировали вывезти в Турцию, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
В отношении перевозчика и капитана корабля уже завели административные дела (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ). Напомним, за недекларирование товаров нарушителям грозят штрафы с конфискацией.
Всего с начала года после похожих инцидентов в ростовском порту завели 81 административное дело. Общая стоимость нелегальных грузов составила более 6,7 млн рублей.
Добавим, ранее суд обязал зернотрейдера из Ростова выплатить покупателю 29 млн рублей ущерба.